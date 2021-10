Nel 2020, pesantemente condizionato dalla pandemia, ci si è spostati meno. Stando a quanto emerge dal rapporto sulla «Mobilità in Ticino nel 2020» del Dipartimento del territorio, con il lockdown e le misure restrittive decise dalle autorità per contrastare il virus sono diminuiti del 21,9% i chilometri percorsi in bus e del 36,8% quelli in treno. Non solo. Il calo ha riguardato anche auto e moto (-20,5%) e il distretto con la decrescita più marcata dei volumi di traffico è il Mendrisiotto, a causa principalmente dei limiti imposti alla mobilità transfrontaliera tra marzo e giugno. Al contrario, il Locarnese, complice il grande afflusso di turisti durante i mesi estivi e autunnali, ha registrato il calo più contenuto.

Cresce un po’ ovunque

Segno più, invece, per la mobilità ciclabile. Nel 2020...