Meno furti e rapine durante il lockdown

In Ticino, durante i mesi di marzo, aprile e maggio, vi è stato un netto calo di rapine e furti. Questa diminuzione delle attività criminali è da ricondursi alla graduale limitazione della libertà di circolazione delle persone fisiche, decretata le autorità durante le fasi più critiche dell’emergenza sanitaria. È quanto ha reso noto il Consiglio di Stato a fine giugno nella sua risposta a un’interrogazione del deputato dell’UDC Tiziano Galeazzi. L’effetto del lockdown, ha precisato il Governo cantonale, è stato particolarmente sentito anche nella vicina Penisola, dove la diminuzione della delittuosità sul territorio nazionale è scesa del 66,6%. I furti sono invece calati del 72%. Anche in questo caso, tale diminuzione «è verosimilmente riconducibile alla graduale limitazione della libertà di circolazione delle persone».

Tornando alla situazione del nostro cantone durante il lockdown, i dati raccolti dal Consiglio di Stato evidenziano in particolare un marcato calo delle rapine: negli scorsi mesi di marzo, aprile e maggio ne sono registrate tre, a fronte delle sette dello stesso periodo di un anno fa e delle sei di due anni fa. Sono pure nettamente diminuiti i furti con scasso (durante il lockdown ne sono avvenuti 155, a fronte dei 306 dello stesso periodo dell’anno scorso e dei 221 nel 2018) e senza scasso, questi ultimi passati dai 388 di due anni fa e dai 523 del 2019 ai 156 dello stesso periodo del 2020. In leggera controtendenza, invece, i furti di veicoli (auto, moto e biciclette). Durante il lockdown ne sono avvenuti in totale 90, a fronte dei 73 dello stesso periodo del 2019 e ai 90 di due anni fa. Restando sempre in ambito di veicoli, sono invece diminuiti i furti dagli stessi. Nel periodo oggetto dell’interrogazione sono stati 41, ovvero 21 in meno rispetto allo scorso anno. Nello stesso periodo del 2018 il loro numero ammontava invece a 84.