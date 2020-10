Nelle scuole ticinesi, «invece di assistere allo sviluppo di un senso critico e di responsabilità, si preferisce imporre la visione socialista del mondo e delle cose», e per questo motivo Manuele Bertoli e il suo Dipartimento devono attivarsi per «favorire un necessario cambio di dottrina e cultura». È quanto chiedono i Giovani UDC che ieri a Bellinzona hanno lanciato la campagna «scuole libere». «La preoccupazione - scrivono in un comunicato - non riguarda unicamente la neo-materia di educazione civica. Infatti, i Giovani UDC sono a conoscenza di tantissimi altri episodi riguardanti la propaganda delle scuole». Ad esempio, si legge nel comunicato dei democentristi, «abbiamo sentito anche di docenti che suggerivano prima delle elezioni che partito o che candidati votare». Ma non solo, aggiungono, «il Sindacato indipendente studenti e apprendisti (SISA), organo molto vicino al Partito comunista, ha il permesso di distribuire volantini politici con contenuti discutibili all’interno dei sedimi scolastici, mentre nessun altro movimento giovanile ha il permesso di farlo».

«Non uno slogan»

Durante la conferenza stampa di presentazione, il presidente dei Giovani UDC Diego Baratti ha ricordato che «la neutralità dell’insegnamento non è uno slogan politico», bensì di un principio presente nella Legge sulla scuola ticinese «approvato in votazione popolare nel 2017». Detto ciò, ha rimarcato, non è solo una questione di leggi, ma la neutralità dell’insegnamento è anche un diritto. Dal canto suo, l’ex presidente dei Giovani UDC Daniel Grumelli ha sottolineato che «la scuola è il conduttore di conoscenza che ci accompagna per oltre un decennio o ventennio ed è quindi lecito chiedersi come mai vi siano docenti che si permettono di condizionare tramite propaganda alunni di tutte le età». Tiziano Sala, responsabile delle campagna dei Giovani UDC, ha invece spiegato che l’obiettivo finale della campagna è che i ragazzi possano formare «le proprie idee politiche attraverso le loro esperienze personali senza essere condizionati da fattori esterni». Concretamente, tramite la campagna i giovani UDC hanno lanciato un sito web (www.scuole-libere.ch) nel quale «sarà possibile inviare in maniera completamente anonima e sicura, segnalazioni, foto di materiale, o semplicemente richiedere assistenza per tutte queste situazioni di propaganda durante l’orario e nel sedime scolastico». Inoltre, è stata anche lanciata una petizione online all’attenzione del Consiglio di Stato, dove si chiede «un tempestivo intervento per garantire il rispetto del diritto alla neutralità dell’insegnamento».

Le reazioni

Da noi contattato, il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport, ha spiegato che «le critiche sono sempre benvenute, ma necessitano di essere circostanziate per capire se ci sono davvero dei problemi». Dal canto suo, il coordinatore del SISA Zeno Casella ha invece ribattuto che, «contrariamente a quanto affermato dai Giovani UDC, con la loro campagna si va a limitare le libertà di insegnamento e di apprendimento che per noi sono diritti fondamentali».

«È chiaro, ed è sempre stato così, che i docenti sono persone che hanno le proprie opinioni. Semmai è importante che venga sempre garantita la pluralità di opinioni. Ci sono docenti di destra che fanno propaganda di destra e per noi non è un problema finché ci sono uno scambio di opinioni e un dibattito con gli studenti», prosegue. Per quanto riguarda la critica rivolta al SISA di essere un organo «dipendente» dal Partito comunista, Casella conferma che sì, «diversi membri del sindacato sono affiliati al PC (come del resto ad altri o a nessun partito)» ma il SISA «non è assolutamente eterodiretto» dal partito stesso e «prende le sue decisioni in modo autonomo all’interno degli organi preposti, dall’assemblea fino alla segreteria sindacale». Infine, sulla questione delle bancarelle, Casella ha ritenuto «normale che un sindacato degli studenti possa far campagna all’interno delle scuole» e che, proprio per dar spazio alla pluralità di opinione, sarebbe favorevole anche ad aprire gli spazi scolastici a quelle degli altri movimenti politici.

