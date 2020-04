La parola d’ordine è «non abbassare la guardia e continuare a rispettare le regole». Lo ha detto più volte ieri il medico cantonale Giorgio Merlani (e lo ha ribadito oggi Daniel Koch a Berna), presentando delle cifre riguardo all’emergenza coronavirus che per la prima volta in questi giorni mostrano qualche aspetto positivo. Tendenza positiva che, in parte, si è confermata anche oggi, quando il numero totale dei casi positivi è aumentato di 58 unità, toccando quota 2599. Un incremento relativamente contenuto rispetto alle cifre registrate a fine marzo, quando gli aumenti sull’arco delle 24 ore superavano spesso le 100 unità. Nel confronto rispetto allo scorso mercoledì 1. aprile (si veda il grafico), i dati di ieri mostrano infatti che l’incremento sulle 24 ore è passato da 104 a 53 casi. Tra i dati forniti ieri dallo Stato maggiore cantonale di condotta ci sono altri aspetti positivi. Il numero di ricoverati nelle strutture ospedaliere ticinesi è infatti diminuito di 22 persone, attestandosi a quota 335. Lo scorso primo aprile le persone ricoverate erano invece 396, ovvero 61 in più rispetto ad oggi. Nel confronto rispetto a una settimana fa, anche il numero delle persone dimesse è cresciuto, passando da 229 a 388 in totale; un incremento di 159 persone sull’arco di sette giorni. La nota più dolente e tragica dei dati riguarda le persone decedute. Ieri, infatti, hanno perso la vita 9 persone a causa del coronavirus. Le vittime raggiungono oggi in Ticino quota 198, con un incremento rispetto al primo aprile di 66 persone.