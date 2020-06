(Aggiornato alle 17.30) - Il Consiglio di Stato e lo Stato maggiore cantonale di condotta (SMCC) hanno organizzato oggi un breve incontro informativo a Palazzo delle Orsoline a Bellinzona per aggiornare la popolazione sull’evoluzione della situazione legata al Coronavirus. Saranno presenti all’appuntamento il presidente del Governo ticinese Norman Gobbi, il capo dell’SMCC Matteo Cocchi e il medico cantonale Giorgio Merlani.

LA DIRETTA SU TELETICINO

LA DIRETTA

Gobbi: «Qualche errore c’è stato ma si è anche vista la solidità del nostro Paese»

Il primo a intervenire è stato Norman Gobbi che ha debuttato presentando l’obiettivo di questo incontro ossia informare del decadimento dello stato di necessità in Ticino a partire dal 30 giugno. Lo stato di necessità (del quale abbiamo parlato qui), lo ricordiamo, è in vigore dall’11 marzo di quest’anno, mentre lo stato di situazione straordinaria, nel resto della Svizzera, resterà in vigore fino al 19 giugno. Il presidente del Consiglio di Stato, ripercorrendo le tappe vissute nel nostro cantone dalla fine di febbraio ad oggi, ha però anche ricordato che il virus non è scomparso. «È stato un periodo intenso ma la collaborazione e le comunicazioni sono state attive e trasparenti, creando così uno spirito di comunità più forte di prima». «Il Ticino e la Confederazione hanno dimostrato di saper reagire sia in ambito sanitario, sia economico e anche in ambito sociale, facendo emergere la grande solidità del nostro Paese. Sicuramente qualche errore è stato commesso - ha continuato Gobbi - ma nel paragone internazionale ne usciamo a testa alta». Ci sono state alcune incomprensioni con Berna, ha poi ammesso riferendosi alle chiusure e agli allentamenti, «ma sono state appianate velocemente». Revocare lo stato di necessità non significa che tutto è passato, ha poi ribadito il presidente del Consiglio di Stato: «Dobbiamo continuare a monitorare la situazione locale e internazionale, in particolare in Lombardia».

Cocchi: «Pronti a riattivarci velocemente»

«Nei prossimi dieci giorni bisognerà pianificare il passaggio di consegne», ha continuato il comandante Matteo Cocchi prendendo la parola. «Non si ritornerà alla normalità come nulla fosse successo, ma si riprenderà in considerazione della situazione passata», ha precisato ancora il capo dello Stato maggiore garantendo che, nel caso in cui la situazione dovesse peggiorare, le autorità saranno in grado di attuare velocemente nuove misure. «A poter creare preoccupazione è soprattutto il ritorno del movimento delle persone», ha continuato Cocchi sottolineando come, dalla riapertura completa delle frontiere lunedì, i passaggi al confine sono quasi raddoppiati rispetto alla settimana precedente, anche se rimangono inferiori rispetto al periodo pre-COVID.

Merlani: «Il lavoro del medico cantonale è fare il pessimista»

«Abbiamo raggiunto delle tappe intermedie», ha precisato poi Giorgio Merlani avvisando che tuttavia «si fa presto a tornare indietro». «Un grande ringraziamento va al Governo per il lavoro svolto per la collaborazione avuta, comprendendo le preoccupazioni dell’Ufficio del medico cantonale», ha continuato Merlani. «Il lavoro del medico cantonale è fare il pessimista e non soffermarsi alle buone notizie. Nonostante molti zeri registrati, qualche contagio continua a verificarsi e la vigilanza deve quindi rimanere alta». «Abbiamo ricominciato a riabbracciare gli amici e i familiari, ma non è così ovunque quindi fate attenzione alle misure di igiene e non sottovalutate nemmeno il minimo sintomo», ha continuato il medico invitando a tenere alta la guardia soprattutto nel caso di viaggi all’estero.

Contact tracing

Merlani ha poi aggiornato in merito al monitoraggio dei contatti tra persone risultate positive alla COVID-19 specificando che attualmente ci sono 9 persone in isolamento (contagiate con sintomi) e 14 in quarantena (che sono state in contatto con le prime 14). Dall’11 maggio, quando si è iniziato con il contact tracing, sono state 54 le persone in isolamento e 108 quelle in quarantena. Si tratta prevalentemente di pazienti contagiati in ambito socio-sanitario, quindi professionisti della salute, oppure in ambito familiare, alcuni casi sono anche stati importati (1 dal Brasile e 1 dal Messico), ha precisato ancora il medico cantonale.

«Andrebbe a cena a Milano?»

È questa la domanda posta dalla stampa al medico cantonale al termine dell’incontro. «Allo stato attuale, il rischio di contagio in Ticino è più basso che nelle regioni italiane, quindi sta a ognuno giudicare come comportarsi. Detto questo, se vado a cena a Milano nel senso che salgo sulla mia macchina, parcheggio, entro nel ristorante e torno a casa, il rischio è minimo: probabilmente lo farei», ha affermato Merlani ricordando che, quando la prima volta gli è stata posta la domanda (e lui aveva risposto affermativamente), nel mese di febbraio, i contagiati oltre confine erano pochi.

©CdT.ch - Riproduzione riservata