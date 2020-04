«Per quello che riguarda l’evoluzione futura – ha sottolineato il medico cantonale Giorgio Merlani – il punto fondamentale è la monitorizzazione». Tradotto, sarà necessario «tenere bene sott’occhio quello che sta succedendo». Al riguardo, le autorità si dicono pronte: «Abbiamo tutta una serie di campanelli d’allarme sul territorio» ribadisce Merlani. «I test effettuati, i ricoveri in pronto soccorso». Tutto ciò per capire «se qualche cosa si muove» in presenza di nuovi casi. Un altro punto affrontato da Merlani è il tracciamento dei contagi: eccola, la misura più efficace per contrastare una possibile, seconda ondata di casi positivi. «I singoli casi positivi vengono contattati. Questo per capire che mestiere fanno, dove probabilmente si sono contagiati e, non da ultimo, per risalire ai loro contatti e appunto tenere sotto controllo la situazione».

Quindi, una ammissione. La domanda di un giornalista colpisce nel segno: «Mi mette un po’ in imbarazzo perché io devo dare una risposta da medico cantonale a livello di Canton Ticino» prosegue Merlani. «Come ho accennato prima, c’è anche una questione di decisioni federali. Abbiamo parlato tante volte in questa sala di finestra di crisi». Una finestra che, ora, «obiettivamente non è data». Detto ciò, «come medico in primis e come medico cantonale dopo io avrei preferito un po’ più di agio». Ovvero, uno spazio maggiore fra la prima schiera di allentamenti e la seconda. «Più agio sia a livello di tempo sia come tipo di misure messe in atto. Ci avrebbe permesso di meglio capire cosa sta succedendo». E ancora: «È la prima volta nella storia che ci troviamo a fare dei lockdown» conclude Merlani. «Se riapriamo tutto assieme, non siamo più in grado di puntare il dito e dire quale misura ha avuto più o meno effetto. Sarebbe invece interessante e importante, anche in un’ottica di lungo periodo, sapere l’effetto di una singola misura. Avrei preferito un po’ più di tempo e un po’ più di scaglionamento, insomma. Mi appello al buonsenso della popolazione, affinché metta in atto tutte le misure di igiene possibili».