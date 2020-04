«I più piccoli non sono i vettori di questa epidemia». «La maggioranza di loro non si contagia, dunque è una decisione responsabile riaprire le scuole elementari prima delle altre». Sono state queste le parole del rappresentante dell’Ufficio federale di Sanità pubblica Daniel Koch, dette nel corso della conferenza stampa di ieri. Un aspetto che non era finora mai stato espresso così chiaramente e, anzi, gli inviti da parte delle autorità sono sempre stati quelli a evitare gli incontri intergenerazionali, in modo che i bambini, che venivano considerati potenziali vettori asintomatici del coronavirus, non rischiassero di contagiare le fasce più fragili della società e in particolare i propri nonni. Quanto asserito ieri da Koch fornisce tuttavia un quadro un po’ diverso e non sono mancate le reazioni a tal proposito.

Sempre ieri, dopo il discorso fatto da Koch a prendere la parola è stato anche il capo del Dipartimento dell’Interno, Alain Berset, che ha comunque nuovamente invitato la popolazione a evitare i contatti intergenerazionali, suggerendo dunque prudenza per quanto riguarda questo aspetto.

Ad esprimersi sul tema è stato oggi anche il medico cantonale ticinese Giorgio Merlani che, in diretta su TeleTicino ha spiegato di aver preso contatto direttamente con Daniel Koch «per capire da dove arriva questa informazione». «Mi ha riferito che ha potuto avere dei dati preliminari di studi in corso in Svizzera dai quali emergerebbe che i bambini non solo fanno un decorso meno grave, ma praticamente non si ammalano e quindi non trasmetterebbero la malattia», ha spiegato Merlani. «Questi però sono dati preliminari e non dati scientifici pubblicati, noi dobbiamo basarci su quella che è l’evidenza che abbiamo in mano attualmente e dobbiamo basarci anche sul principio di prudenza. Finché non ci sono dei dati solidi, definitivi e scientificamente provati che i bambini non sono causa di trasmissione io direi di mantenere il principio della prudenza. Evitare gli assembramenti anche di bambini. E, soprattutto, visto che è la domanda che segue: i bambini possono abbracciare i nonni? No! Non siamo in questo momento in grado di dire che questo possa essere fatto in sicurezza. Se e quando sarà il caso, sarà mio piacere dirlo alla popolazione: potete tornare ad abbracciarvi senza problemi».

Testi sugli anticorpi: quanto sono utili?

Giorgio Merlani è poi tornato nel corso dell’intervista anche sui test sierologici, ossia quelli che rilevano la presenza di anticorpi, e sull’idea di svolgerne «a tappeto». Il dottore ha spiegato che gli studi in proposito sono diversi e svolti da diversi soggetti, uno anche dall’Ufficio del medico cantonale. «Questo in particolare studierà il decorso dell’eventuale immunità alla malattia, con dei prelievi di sangue ripetuti nel tempo per comprendere lo sviluppo della presenza di anticorpi». Con queste analisi, ha continuato il medico cantonale, «si vuole sapere qual è la percentuale di popolazione che è già stata in contatto con il virus e che quindi si può partire dal presupposto che queste persone siano già diventate immuni. Questo per capire il rischio di una seconda o di una terza ondata al momento della riapertura. Ci sono alcuni studi che prevedono di basarsi sul personale sanitario, altri sulla popolazione. Il nostro analizzerà la popolazione nel decorso: faremo un prelievo all’inizio, poi dopo tre mesi, poi dopo sei mesi per vedere come cambia l’immunità nelle persone».

«Le finalità di questo tipo di studio è capire quale parte della popolazione è entrata in contatto con il virus, quindi se c’è un 5% che ha già fatto la malattia, e probabilmente non la rifarà, o se c’è un 80%. Nei due casi l’impatto sulla diffusione del virus è radicalmente diverso. Noi non pensiamo che sia così alto il tasso di immunità nella popolazione: bisogna calcolare che per un virus di questo tipo che ha un tasso di replicazione R0 che è circa di 2,5 (ogni persona infetta ne contagia mediamente altre 2,5, ndr.), ci si immagina che circa il 60-65% della popolazione dovrebbe essere immune prima di avere un effetto reale sulla diffusione». «Ma prima di parlare di immunità e di quanto può durare questa immunità, bisognerà avere ulteriori dati», ha concluso il dottore.

