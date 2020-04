Il secondo scenario è invece «più problematico» e vede una seconda ondata, alta come la prima o anche peggiore: «questo è nelle nostre mani, siamo noi a decidere come si diffonderà il virus in base a quello che abbiamo imparato nei mesi passati», spiega il medico. Merlani poi aggiunge: «Sarà fondamentale evitare i contatti e mantenere le distanze. Sul luogo di lavoro, sarà importante che i datori di lavoro assicurino la sicurezza ai propri dipendenti perché se dovesse esserci una nuova ondata grande vorrà dire richiudere le attività commerciali con un danno per tutti».