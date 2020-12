La vaccinazione contro il coronavirus in Ticino inizierà lunedì 4 gennaio: i residenti e il personale delle case per anziani, in accordo con la strategia nazionale della Confederazione, saranno i primi a ricevere il vaccino. Come comunicato dal Dipartimento della sanità e della socialità (DSS) negli scorsi giorni, il nostro cantone riceverà tre forniture per un totale di circa 17 mila dosi. Per fare il punto sulla campagna di vaccinazione e sulla situazione sanitaria le autorità cantonali hanno indetto una conferenza stampa da Palazzo delle Orsoline alla presenza del direttore del DSS Raffaele De Rosa, del medico cantonale Giorgio Merlani e del farmacista cantonale Giovan Maria Zanini.

Dal 12 gennaio un centro di vaccinazioni a Rivera per gli over 85

Il direttore del DSS Raffaele De Rosa ha aperto la conferenza stampa presentando la strategia di vaccinazione contro il coronavirus al via il 4 gennaio: «Dopo l’omologazione da parte di SwissMedic la Confederazione ha fissato il 4 gennaio come data di inizio della campagna e per cominciare con le somministrazioni su scala nazionale - ha ricordato -. Certi Cantoni hanno già anticipato l’inizio delle vaccinazioni, ma noi come Ticino abbiamo voluto rispettare questa data perché ne abbiamo riconosciuto il grande valore, per noi conta che quando si comincia lo si fa in maniera sistematica e a tappeto a beneficio delle fasce più vulnerabili della popolazione». De Rosa ha sottolineato che «rimane centrale mantenere la massima equità all’accesso alla puntura, ecco perché da lunedì 4 gennaio saremo in grado di offrire il vaccino a tutte le case per anziani e al personale, senza distinzioni». Entro la fine di febbraio, il consigliere di Stato ha spiegato che i residenti delle case saranno per la grande maggioranza protetti. È stato ricordato che il vaccino è gratuito e rappresenta una svolta per uscire dal tunnel della pandemia. «A partire da martedì 12 gennaio sarà disponibile il primo centro di vaccinazione a Rivera presso la protezione civile e potranno recarsi tutti gli anziani over 85 che desiderano vaccinarsi: saranno disponibili 2500 posti e saranno progressivamente aumentati in base alla fornitura del vaccino. Entro fine gennaio avremo anche altri due centri: uno nel Sopraceneri e uno nel Sottoceneri per ulteriori 6.800 vaccinazioni», ha detto De Rosa.

«Il vaccino di Moderna potrebbe arrivare nelle prossime settimane»

La parola è poi passata al farmacista cantonale Giovan Maria Zanini che ha ricordato come negli scorsi giorni sono già state rese note le informazioni riguardante la logistica e le quantità di dosi a disposizione del Ticino. A proposito delle 17 mila dosi a disposizioni per il nostro cantone per il mese di gennaio, Zanini ha spiegato che «sapevamo di aver a disposizione 10 mila dosi divise in due fasi, in quel momento la raccomandazione della Confederazione era quella di usare una prima dose per vaccinare le persone e mettere da parte la seconda dose per poi somministrarla a distanza di 4 settimane. In base a questi calcoli sapevamo di avere a disposizione una dose insufficiente per vaccinare il personale sanitario e le case anziani». Zanini ha sottolineato che le dosi residue, ovvero circa 2.500, sono destinate agli over 85 anni che vivono nel proprio domicilio.

Un’altra grande novità è il vaccino di Moderna che potrebbe varcare presto i confini ticinesi: «Il vaccino di Moderna potrebbe arrivare nelle prossime 2/3 settimane - ha detto -. Se sarà effettivamente così, entro la fine di gennaio avremo altre 12 mila dosi destinate ai nostri anziani e a dipendenza di quando verrà fornito il vaccino potremmo abbassare l’età di somministrazione». Ma cosa succede esattamente lunedì 4 gennaio? «Iniziamo con gli ospiti e i collaboratori delle case anziani. Abbiamo a disposizione oltre 4.700 dosi e ne beneficeranno i residenti delle case anziani da nord a sud del Cantone e resteranno altre 32 strutture a cui daremo la prima parte della fornitura di vaccino che arriverà entro l’11 di gennaio». L’obiettivo per le autorità è chiaro: vaccinare tutte le case anziani entro la fine di gennaio. Il primo quantitativo arriverà in Ticino domani.

Tornando alla possibilità per gli over 85 di vaccinarsi a Rivera, Zanini ha spiegato che «chi riuscirà ad annunciarsi entro le 2.500 dosi potrà vaccinarsi dal 12 gennaio raggiungendo la sede con i propri mezzi. Purtroppo, e questo non dipende da noi ma dalla disponibilità fornita dalla Pfizer alla Confederazione, devo chiedere alle persone con più di 85 anni che non riescono a prendere l’appuntamento o non possono raggiungere Rivera, di pazientare e aspettare fine mese, quando arriveranno le 6.800 dosi supplementari. In quel caso sarà possibile vaccinarsi nei tre centri previsti. Con il coinvolgimento dei Comuni sono state previste vaccinazioni sul territorio in luoghi decentrati più vicini agli anziani, organizzati in base alle disponibilità raccolte dai Comuni». Zanini ha anche sottolineato che «a febbraio dovremmo rivaccinare questa fascia di popolazione, quindi il vaccino che arriverà in febbraio sarà già destinato alle persone che hanno iniziato a vaccinarsi in gennaio. Stesso discorso vale per il vaccino Moderna».

Variante inglese: c’è un sospetto contagio in Ticino

Il medico cantonale Giorgio Merlani ha preso la parola ricordando i dati quotidiani dei contagi nel nostro cantone, spiegando che è molto difficile trarre conclusioni in questo periodo di vacanze. «È però interessante - ha spiegato - che a livello svizzero è attivo un sistema denominato sentinella che ha rilevato come l’influenza stagionale non stia circolando, quindi almeno questo virus siamo riusciti a contenerlo grazie alle misure di sicurezza. Non si riesce invece a contenere la variante inglese: la mutazione può portare a una più rapida trasmissione, ci sono centinaia di varianti conosciute date dal coronavirus partito da Wuhan, ma questi due nuovi ceppi circolanti - quello inglese e quello sudafricano - hanno la caratteristica comune di essere più contagiosi. In Inghilterra è lampante l’innalzamento dei contagi dato da questa variante». Merlani ha rilevato che in Ticino c’è un sospetto contagio di variante inglese, ma attualmente non è possibile rilasciare ulteriori informazioni. «Non c’è nessuno dato in merito a una maggiore virulenza, gravità e mortalità relativo alla nuova variante, anche perché si è diffusa soprattutto tra i giovani (ndr. come in Gran Bretagna) e il decorso è blando», ha detto.

Per quanto riguarda gli effetti collaterali che potrebbero scaturire dalla vaccinazione, Merlani ha precisato che sono rari e «benigni» (dolore a livello locale, rossore e gonfiore a livello locale, ed effetti sistemici lievi). Gli effetti collaterali negli anziani in genere sono inferiori, e questa è una buona notizia. Una controindicazione assoluta è solo l’allergia manifestata alle sostanze contenute nel vaccino, in particolare all’etilglicolo. Chi è allergico a una di queste sostanze non può quindi essere vaccinato». Il medico cantonale ha anche precisato che non si sa ancora se la persona vaccinata può essere o meno ancora contagiosa. La conseguenza è che anche le persone vaccinate dovranno continuare a rispettare le misure di igiene almeno finché i dati non chiariranno la questione.

