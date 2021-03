«Negli scorsi giorni ho sentito un signore scusarsi per la voce dicendo: ‘’Scusate, ho l’influenza, incredibile ma esiste anche quella’’. Be’ no, non è vero: l’influenza non c’è», ha asserito il medico cantonale Giorgio Merlani nel corso della conferenza stampa di oggi a Bellinzona sfatando un mito riguardante la comparsa della «classica influenza» e il pericolo di confonderla con la COVID.