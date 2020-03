La diffusione del coronavirus «ha rallentato un po’». Lo ha detto il medico cantonale Giorgio Merlani ai microfoni della SRF, durante la trasmissione radiofonica «Tagesgespräch». Secondo Merlani il rallentamento osservato in questi ultimi giorni è associabile alle misure adottate dalla popolazione ticinese nella vita privata, ma anche alla chiusura di bar e ristoranti dallo scorso 11 marzo. Una settimana fa, ha fatto notare il medico cantonale, il numero dei casi in Ticino raddoppiava ogni 7 giorni, mentre ora la crescita dei contagi sembra essere in diminuzione.