L’impennata repentina di nuovi contagi giornalieri in Ticino è stata vista come un importante segnale d’allarme dal medico cantonale Giorgio Merlani che ci ha fornito una fotografia sull’andamento del virus nel nostro cantone: «Ci sono due aspetti preoccupanti: l’avvio immediato e senza grandi avvisaglie, e la rapida crescita dei contagi». Quello a cui stiamo assistendo, conferma il medico cantonale, «è un aumento esponenziale che merita attenzione e un monitoraggio ravvicinato».

«Più che la cifra stessa - sottolinea Merlani - è la tendenza ad essere inquietante: se non mettiamo in atto delle misure per contrastare l’andamento e non adeguiamo il nostro comportamento individuale la situazione epidemiologica non farà che peggiorare».

L’invito di Merlani è quello di non cadere nella «trappola mentale» di paragonare i numeri di marzo con quelli attuali: «In marzo testavamo solo i pazienti gravi, mentre oggi eseguiamo tamponi su tutti, capiamo meglio come circola il virus e solo una piccola parte delle persone testate positive finisce in ospedale. Ma attenzione: non dobbiamo sottovalutare il virus, non si è indebolito».

Ancora una volta, spiega Merlani, «è la popolazione a fare la differenza: ci sarà forse un vaccino, ma i tempi potranno essere lunghi. Per fermare il raddoppio ogni tre giorni dei casi in Ticino servirà l’indispensabile contributo di tutti».

A proposito dei contagi avvenuti in ambito sportivo, secondo Merlani non si tratta di un «fallimento dei piani di protezione: negli sport di squadra il contatto fisico è inevitabile, quindi la trasmissione del virus non può essere esclusa. Il rischio è piuttosto la trasmissione al resto della società da parte dei giocatori contagiati».

