Sembra rallentare la curva dei contagi in Ticino. Oggi sono stati registrati nel nostro cantone 130 casi positivi, contro i 259 di ieri e i 345 di sabato. Tuttavia, spesso il lunedì presenta dati più bassi per effetto del numero minore dei tamponi effettuati nel fine settimana. Sale per contro il numero dei decessi, che oggi sono 8 (ieri 3 e sabato 7).

Per aggiornare la popolazione sull’evoluzione della pandemia nel nostro cantone, è stato organizzato a Palazzo delle Orsoline un momento informativo con il medico cantonale Giorgio Merlani e la responsabile del contact tracing Marina Lang.

Il medico cantonale ha esordito riepilogando i dati del contagio, sia in Svizzera che in Ticino. «Il dato nazionale è in calo, probabilmente abbiamo già superato il picco», ha detto Merlani. A proposito dei dati ticinesi, Merlani ha spiegato che «dobbiamo continuare ad effettuare i test», lanciando un appello alla popolazione affinché, se si presentano i sintomi, possa farsi testare: «Dobbiamo continuare a cercare e isolare i positivi, fatevi testare».

«La discesa sarà lenta»

«La crescita esponenziale non c’è più, c’è un sostanziale rallentamento nel numero dei casi, che restano però stabilmente alti. Siamo vicini al picco. Attenzione però: rispetto alla prima ondata, quando siamo saliti velocemente e allo stesso modo siamo scesi, qui la discesa sarà molto lenta». «Davanti a noi - ha proseguito - abbiamo ancora mesi di freddo davanti, dove staremo al chiuso. Se dimentichiamo le regole il rischio di tornare a un nuovo picco è alto».

Focolai anche in qualche ospedale

«Il virus circola ovunque nella comunità: ci sono sì dei focolai, ma non c’è un unico posto problematico», ha spiegato Merlani. Per quanto concerne gli ospedali, anche lì ci sono stati dei focolai, ha fatto sapere il medico cantonale. «In alcuni ospedali mi hanno segnalato alcuni attriti dovuti al fatto che alcuni vogliono visitare un amico ricoverato in gruppo, oppure ci sono persone che si presentano con una mascherina non idonea: così non si fa un favore a nessuno», ha ammonito.

Un terzo dei decessi è in casa anziani

Nelle case per anziani si verifica il 30% dei decessi totali per coronavirus. Attualmente, si contano in totale 286 casi di positività tra gli anziani ospiti nelle strutture del cantone. «L’accesso per i parenti nelle case anziani è ancora possibile, ma ogni struttura valuterà se le visite potranno tenersi in camera oppure nei locali adibiti per le visite. Le uscite invece sono possibili solo nel perimetro attorno alla struttura», ha detto Merlani anticipando le nuove direttive.

«Le mascherine non hanno effetti collaterali»

Il medico cantonale ha poi lanciato nuovamente un messaggio sulle mascherine: «Devono essere utilizzate in modo adeguato: se sono sporche o sono state tenute in tasca non vanno bene. Se sono di stoffa devono essere lavate». «Gli studi hanno dimostrato che non portano problemi alla salute, non aumentano il tasso di anidride carbonica nel sangue. Ci sono situazioni dove la mascherina non può essere portata ma nella maggior parte dei casi, anche laddove ci sono problemi respiratori, il beneficio della mascherina è superiore al danno», ha ribadito.

Test rapidi: «Diffidate di quelli venduti online»

A proposito dei test rapidi, Merlani ha spiegato che «non sono uno strumento in mano alla popolazione: diffidate dei test venduti su internet, devono essere di qualità e solo prescritti e fatti dal medico, in futuro anche in alcune farmacie attrezzate».

Contact tracing, in arrivo una piattaforma online

Da parte sua Marina Lang ha parlato del contact tracing. «Vi è stato un importante rinforzo del dispositivo, il team conta ora 50 collaboratori attivi 7 giorni su 7». Dalla prossima settimana, inoltre, sarà disponibile una piattaforma informatica per migliorare il tracciamento dei contatti. Il dispositivo attuale permette di evadere circa 300 casi giornalieri in media. I 100 restanti in genere vengono raggiunti nelle 24 ore successive. «Sul territorio abbiamo 1.898 persone in isolamento e 3.206 in quarantena. L’età media dei positivi è di 47 anni e i codici Swisscovid sono ad oggi 1.450».

Meno quarantene per ogni caso positivo

«Stiamo assistendo a una diminuzione di quarantene per ogni caso positivo: il dato è in discesa, 1,89 persone per malato. È il segnale che le misure stanno facendo effetto», ha spiegato. Per quanto riguarda i luoghi di contagio, «non siamo più in grado di dire con precisione, però dai dati di chi dalla quarantena passa alla positività emerge che la maggior parte dei contagi avviene in famiglia».

Quarantena e isolamento

Chi viene messo in quarantena - è stato chiarito - deve sorvegliare il proprio stato di salute. Se compaiono i sintomi, si contatta il medico di famiglia o la guardia medica che provvederà a fare un tampone. Se non si sviluppano sintomi, all’undicesimo giorno si può uscire dalla quarantena. «Per il datore di lavoro fa testo la mail del contact tracing per chi è in quarantena, mentre per le persone in isolamento (quindi positive al virus) il documento da presentare è il certificato medico», ha ricordato Lang.

Deroghe alla quarantena solo per gli ospedali

«Swissnoso ha emanato delle raccomandazioni per gli ospedali, secondo cui in caso di una carenza di personale è possibile concedere una deroga. Questo perché il rischio è quasi più elevato se c’è carenza di personale. In Ticino l’unica possibilità di deroga è nelle strutture acute, ma vale solo per le figure sanitarie essenziali», ha chiarito Merlani rispondendo a una domanda.

Tampone di uscita: «Non è consigliato»

In Svizezra, fare un tampone di uscita - che testimoni cioè di essere tornati negativi - non è consigliato, è «fuori dalla strategia federale», ha chiarito Merlani. «Il tampone può restare positivo anche per settimane. Vanno seguite le raccomandazioni della Confederazioni: 48 ore senza sintomi al termine dei 10 giorni di quarantena».

