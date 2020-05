(Aggiornato alle 16.38) - Il Consiglio di Stato e lo Stato Maggiore Cantonale di Condotta (SMCC) hanno indetto oggi un breve incontro informativo per aggiornare la popolazione sull’evoluzione della situazione legata al coronavirus, alla presenza del capo dell’SMCC Matteo Cocchi, del medico cantonale Giorgio Merlani e del delegato cantonale per le relazioni esterne Francesco Quattrini.

LA DIRETTA SU TELETICINO

Loading the player...

LA DIRETTA

«La crisi è ancora in corso»

Il primo a prendere la parola è stato Matteo Cocchi: «In questo periodo ognuno ha fatto la sua parte. Le autorità - ha continuato Cocchi - hanno svolto un lavoro di informazione e sensibilizzazione prima che di controllo e sanzione che non sono però mancate. Si pensi che solo nella giornata di lunedì sono stati effettuato oltre 100 controlli degli esercizi pubblici riaperti», ha aggiunto Cocchi senza però precisare l’esito di queste supervisioni. «Sarà delicato il prossimo periodo, in particolare il ponte dell’Ascensione. Altro scenario importante è quello legato al campeggio e soprattutto quello selvaggio sul quale verranno fatti controlli». La fase è però ancora delicata, ha continuato il comandante: «La crisi è ancora in corso».

«La circolazione è fluida ma per i ricongiungimenti non c’è ancora il via libera»

Per quanto concerne i rapporti diplomatici e le relazioni esterne, Francesco Quattrini ha poi continuato dicendo che i contatti con la Lombardia, dove la situazione è da subito stata delicata, sono stati costanti. «Gli obiettivi principali da perseguire si sono concentrati inizialmente sul supporto da garantire al sistema sanitario ticinese continuando quindi a permettere l’entrata dei frontalieri che lavorano in questo settore. Oltre a questo, si è pensato anche ad anticipare le problematiche e le preoccupazioni che sarebbero nate man mano e fornire delle rassicurazioni». «Ora ci troviamo nella fase della riapertura da entrambe le parti, anche se con ritmi differenti. Molte segnalazioni sono giunte in merito agli ostacoli, come ad esempio le code. Il Cantone non ha nessun interesse a creare ostacoli, anzi, soprattutto per quei lavoratori che operano in settori strategici. La competenza è tuttavia federale». «Al momento, con gli 11 valichi attualmente aperti su 16, non si segnalano particolari problemi e la circolazione è fluida. Per i ricongiungimenti familiari di coppie non sposate, come ha confermato l’autorità federale, con l’Italia non c’è ancora il via libera».

Numeri e statistiche della situazione ticinese

Dopo Quattrini, a intervenire è stato Giorgio Merlani che fa oggi in punto statistico sui casi in Ticino. La percentuale dei test positivi, in base a quelli effettuati, con il passare del tempo è sempre più bassa, osserva il medico cantonale. «Abbiamo anche cominciato con il contact tracing: i numeri non sono ancora tantissimi ma possiamo dire che la maggior parte interessa l’ambito sanitario e quello delle case anziani. Non sembrano esserci altri tipi di focolai». «Siamo passati dal contattare inizialmente 15 persone entrare in contatto con ogni paziente risultato positivo, a contattarne 3 o 4 nel corso di questa settimana». Un dato rassicurante, ha continuato Merlani sottolineando che «la gente ha capito». Sono circa 18 mila i test effettuati in Ticino, ha spiegato ancora il dottore, in alcuni casi, per vari motivi, più di un test su una sola persona. Quasi 3.900 quelli positivi (vedi grafici nello sfogliatore).

Tassazione dei frontalieri invariata, 35 mila quelli tornati al lavoro

Rispondendo ad una domanda dei presenti, Quattrini si è poi chinato sulla tassazione dei frontalieri precisando che, per ora, la soluzione attuata con la Francia è quella di continuare a tassare i lavoratori in Svizzera. Questo perché, malgrado si stia lavorando da casa, si tratta di una situazione temporanea. È quindi presumibile, ha continuato il delegato, che anche i lavoratori italiani continuino ad essere tassati in Ticino.

Per quanto concerne, il rientro al posto di lavoro, è poi stato aggiunto che a oggi sono circa 35 mila i lavoratori d’oltreconfine che stanno quotidianamente attraversando i valichi. Un numero che sfiora la metà dei frontalieri totali che, lo ricordiamo, secondo gli ultimi dati, sono circa 68 mila.

©CdT.ch - Riproduzione riservata