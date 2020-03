Dopo aver ripetuto, per l’ennesima volta, come in fondo richiede il suo ruolo, di essere prudenti, di fare attenzione e di limitare al massimo i contatti con le altre persone, il medico cantonale Giorgio Merlani, intervistato questa sera durante il programma 60 Minuti, si è però anche lasciato andare in un messaggio di profonda vicinanza nei confronti della popolazione.

«Dobbiamo imparare a convivere con questa pandemia, come vedo che la popolazione sta facendo», ha asserito Merlani in un’intervista in cui i punti toccati sono stati molteplici ma conclusa con un importante messaggio alla cittadinanza. «Devo dire che sono orgoglioso dei miei concittadini perché, malgrado ci sia sempre quello che non la vuole capire, vedo che c’è una presa di coscienza e un cambiamento di comportamento nella stragrande maggioranza della popolazione. Una maggioranza che sta agendo in maniera esemplare: nelle strade, nel modo di muoversi, nel rispetto l’uno dell’altro. Se andiamo avanti così, non solo usciremo bene da questa crisi ma ne usciremo anche rafforzati come comunità».