Da domani e almeno per le prossime tre settimane le case per anziani ticinesi chiuderanno. Ancora. La misura, decisa dall’Ufficio del medico cantonale, è stata presa d’urgenza dopo che al centro comunale di Balerna è stato identificato un caso di infezione riconducibile alla variante inglese del SARS-CoV-2. Una variante che non dovrebbe creare pericoli maggiori rispetto al ceppo «normale», ma che tuttavia risulta parecchio più contagiosa. Riesce dunque a trasmettersi con più facilità, con tutti i rischi del caso quando fa breccia in una piccola comunità come – appunto – una casa per anziani.

«Abbiamo un orizzonte»

La decisione di chiudere ogni contatto esterno arriva in un momento particolare. La grande speranza legata alla campagna di vaccinazione - che in Ticino è partita il 4 gennaio negli...