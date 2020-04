Ieri l’anticipazione, oggi la conferma. L’assemblea dell’Interprofessione della vite e del vino ticinese (IVVT) ha deciso, per trovare le soluzioni necessarie a riequilibrare un mercato in difficoltà («esacerbato dall’emergenza Coronavirus, che provoca perdite tra il 30 e l’80%»), di ridurre del 20% la resa dei terreni: da 1 chilogrammo a 800 grammi al metro quadrato. Di questi, le cantine si impegneranno ad acquistarne almeno 500 grammi. Gli accordi - spiega il direttore Andrea Conconi - dovranno essere presi tra viticoltori e cantine, caso per caso. «Alla produzione, già provata nell’ultimo quadriennio, è richiesto un grande sforzo». Ma che succederà alle eccedenze di uva sulla pianta? «A livello internazionale si è fatto più volte ricorso alla distillazione ad uso industriale per le eccedenze di vino. La tematica è oggetto di attenzione anche a livello nazionale. IVVT promuoverà una campagna per trovare soluzioni a favore della comunità. L’idea è di invogliare i produttori a donare l’uva in eccesso da destinare alla distillazione ad un prezzo simbolico. Il disinfettante sarà destinato esclusivamente alle strutture del nostro Cantone».