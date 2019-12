Era attesa da molti anni e domani, con l’arrivo del nuovo anno, entrerà in vigore la nuova legge sull’apertura dei negozi. Pubblicata sul Foglio ufficiale lo scorso 13 dicembre, la nuova norma, approvata dal popolo nel 2016, permetterà ai negozi del cantone di rimanere aperti in settimana una mezz’ora in più (fino alle 19) e il sabato fino alle 18.30.

Ma quanti negozi approfitteranno...