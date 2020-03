È un traguardo importante, per il mondo della stampa in Ticino, quello che quest’anno Migros Ticino celebra assieme al Centro Stampa Ticino: da cinquant’anni il settimanale della cooperativa viene stampato dalle rotative del «Corriere del Ticino». Una fiducia rinnovata proprio quest’anno con il recente nuovo contratto di stampa della durata di altri tre anni, tramite il quale Migros Ticino «ribadisce il suo impegno in favore dell’economia cantonale e il suo radicamento nel territorio». Il giornale di Migros, infatti, non viene solo prodotto e stampato bensì anche redatto nel nostro cantone.