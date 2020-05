È stata la pioggia battente ad accompagnare il rientro in classe di parte degli allievi delle scuole dell’obbligo ticinesi dopo quasi due mesi di lockdown e lezioni a distanza causa epidemia di coronavirus. Quella che si respirava oggi era un’atmosfera da primo giorno di scuola. Se non per tutti i ragazzi, visto che le lezioni sono riprese a classi dimezzate, di certo lo è stato per il sistema scolastico, che ha riaperto i battenti con misure sanitarie accresciute e di distanza sociale tra allievi e docenti.

Ma come è stato questo primo giorno di scuola per i diretti interessati? «In classe eravamo praticamente tutti con la mascherina: fuori dall’aula c’era il disinfettante, prima di salire sul bus che mi ha riaccompagnato a casa ho pure indossato i guanti, per sicurezza e su consiglio dei miei...