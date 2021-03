Censire, certificare e incentivare a livello cantonale quelle aziende virtuose che s’impegnano a utilizzare materiali ecosostenibili o poco o nulla inquinanti per le acque una volta entrati nel circolo di smaltimento dei rifiuti o del riciclo sarebbe troppo oneroso. Qualcosa, però, va fatto per porre un freno all’abbandono di sacchi di spazzatura (per esempio allo scopo di evitare la tassa sul sacco) o di rifiuti lungo corsi d’acqua o in zone boschive, coinvolgendo maggiormente i Comuni. È quanto ha deciso il Gran Consiglio accogliendo con 74 voti favorevoli, 1 contrario e 6 astenuti il rapporto della Commissione ambiente e territorio che propone di accogliere parzialmente una mozione di Tiziano Galeazzi (UDC) e Francesco Maggi (Verdi) sul tema delle micro- e nanoplastiche.