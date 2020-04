Il regime di situazione straordinaria decretato dal Consiglio federale e la chiusura di tutte le attività non indispensabili disposta dal Governo cantonale per contenere la diffusione del coronavirus hanno come obiettivo principale l’abbassamento della curva epidemica per non sovraccaricare le strutture sanitarie. Tra gli effetti più visibili vi è il forte calo del traffico frontaliero, diminuito di oltre il 70 per cento rispetto al precedente mese di febbraio. Insomma, meno automobili in giro per le strade e le attività commerciali ridotte ai minimi hanno avuto ripercussioni anche sull’ambiente. Già negli scorsi giorni, le immagini del satellite Sentinel 5P del programma Copernicus, gestito da Commissione Europea e Agenzia Spaziale Europea, avevano mostrato un deciso calo dell’inquinamento...