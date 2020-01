La Magistratura ha pure rimarcato come vi sia un problema legato agli incarti arretrati. A fine 2019 il loro numero è aumentato, attestandosi a 449. «Un adeguamento del personale amministrativo rimane importante e urgente», ha rimarcato Medici ai microfoni dell’emittente di Comano. Egualmente prioritario è anche la creazione di un istituto educativo chiuso per minorenni «per l’osservazione di quelli non collaboranti, per la gestione delle situazioni di crisi importanti, le misure disciplinari per minori collocati e per l’esecuzione di pochi casi di pene di privazione della libertà».