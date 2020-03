«Mio figlio di 16 anni è in quarantena in Germania, con 39 e mezzo di febbre, e non so cosa fare». È un’esperienza che nessun genitore vorrebbe affrontare. Un lettore ci ha scritto raccontandoci i momenti difficili che la sua famiglia sta attraversando. Il giovane, da un po’ di tempo all’Humboldt-Institut di Bad Schussenried (un istituto molto frequentato dai ticinesi soprattutto in estate per i corsi di tedesco), dovrà stare chiuso in stanza - e come lui circa altri 200 studenti - a causa del diffondersi del virus.

Prima la quarantena e poi la febbre alta, sintomo del Covid-19. Che fare in queste situazioni, si chiede il lettore? «Ho provato a chiamare l’istituto per capire se a disposizione hanno un buon medico, ma non ho ricevuto risposte molto incoraggianti. È vero che per i giovani la malattia non sembra troppo pericolosa, ma ho contattato la Rega per capire se possono andare a prenderlo». Il padre vorrebbe andare in Germania e riportarlo in Ticino (o almeno stargli vicino - il rischio però in entrambi i casi è di ammalarsi), ma non è chiaro se gli sarà lasciato il permesso di lasciare la quarantena. E non è chiaro neanche se il padre potrà entrare in Germania, visto che ha chiuso la frontiere.