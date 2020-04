Misure speciali per i docenti particolarmente a rischio

In vista dell’11 maggio, quando potrebbero riaprire le scuole dell’obbligo, l’attenzione si sposta anche sui docenti che fanno parte della categoria a rischio. Il dibattito è già iniziato sia Oltralpe che nel nostro cantone. L’Associazione svizzerotedesca dei docenti LCH ha chiesto misure di protezione per insegnanti e allievi, mentre in Ticino i sindacati hanno già avanzato alcune richieste. Abbiamo parlato con il capo della Divisione della scuola Emanuele Berger per capire come verrà affrontata la questione in Ticino.

In Ticino come verrà affrontata la questione? Verranno accordate delle dispense ai docenti che appartengono alle categoria e rischio oppure agli over 60?

«I dettagli sono ancora da stabilire, ma partiamo in ogni caso da un principio di prudenza e di tutela per tutti, siano essi impiegati dello Stato o allievi, a maggior ragione per quanto riguarda le persone vulnerabili. In caso di riapertura delle scuole in presenza, ai docenti che appartengono alle categorie identificate dalla Confederazione come vulnerabili, dunque con 65 o più anni e/o forme particolari di ipertensione arteriosa, diabete, malattie cardiovascolari, malattie croniche delle vie respiratorie, immunosoppressione o cancro, sarà indicato di restare cautelativamente a domicilio in malattia».

È possibile stimare la percentuale del corpo docenti delle scuole dell’obbligo che rientrano in questa categoria e che potrebbero quindi non rientrare in classe?

«Non è possibile fare una stima attendibile perché i dati sulla salute del personale sono dati personali e pertanto non sono in possesso del datore di lavoro. Sta alla responsabilità individuale dei singoli docenti annunciarsi qualora consapevoli di rientrare nelle categorie a rischio».

Sarà possibile ricorrere alle supplenze per sostituire temporaneamente chi non potrà rientrare?

«Certamente, questo avviene anche in circostanze normali. Ovviamente i supplenti saranno resi attenti alle particolarità della situazione in cui si verrebbero a trovare e saranno liberi di valutare in piena coscienza se accettare o meno questa sfida professionale che toccherà tutti i docenti. Sono comunque certo che, così come le infermiere, i medici, le cassiere e molte altre persone affrontano la situazione attuale con professionalità e senza tirarsi in dietro di fronte alle proprie responsabilità professionali, anche le docenti e i docenti risponderanno presente come lo hanno fatto finora, consapevoli che lo Stato garantirà tutte le precauzioni necessarie per tutelare loro e gli allievi».

Come si farà con i bambini con patologie che li rendono ‘a rischio’?

«Gli allievi a rischio, con le patologie già segnalate, dovranno restare a casa ed essere seguiti come lo sono stati da sempre gli allievi con problemi di salute severi. Saranno ovviamente accompagnati da vicino a livello scolastico, così come avviene normalmente per coloro che hanno degli stati di salute particolare che impediscono loro una regolare frequenza scolastica, al fine di assicurar loro l’educazione a cui hanno diritto».

Dall’inizio dell’emergenza e fino alla chiusura delle scuole di marzo ci sono già stati docenti ‘a rischio’ che sono rimasti in malattia? Ci sono stati docenti risultati positivi al coronavirus?

«Sì, vi sono dei docenti che sono rimasti in malattia già prima della chiusura delle scuole in quanto vulnerabili e dunque potenzialmente a rischio di complicazioni. Sappiamo che ci sono stati alcuni docenti che, alcuni giorni dopo essere rimasti a casa da scuola come indicato alla manifestazione dei primi sintomi, sono risultati positivi al coronavirus. Non abbiamo però indicazioni precise in tal senso in quanto i dipendenti, per una legittima questione di protezione dei dati personali, non sono tenuti a notificare al datore di lavoro se sono o meno risultati positivi a una determinata malattia».

©CdT.ch - Riproduzione riservata