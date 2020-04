«Misure urgenti a sostegno degli indipendenti»

Introdurre un’indennità mensile massima per gli indipendenti che non hanno dovuto cessare la loro attività e aumentare la somma concessa dal Consiglio federale ai collaboratori che occupano una posizione simile a quella di un datore di lavoro nella loro azienda. Sono queste le misure richieste in una mozione del deputato per il PS in Gran Consiglio Nicola Corti al Consiglio di Stato a sostegno anche dei lavoratori in proprio colpiti economicamente dalle misure sin qui prese per reagire alla pandemia in corso.

«I lavoratori in proprio - si legge nella mozione - ovvero gli indipendenti ed i titolari di piccole/medie aziende (perlopiù delle Sagl) la cui posizione è assimilabile a quella di un datore di lavoro, costituiscono le figure professionali dimenticate e di fatto escluse dalle misure attuate dal Consiglio federale per offrire sostegno e compensare le perdite di guadagno dipendenti dalle misure adottate con Ordinanze federali per frenare l’avanzata del contagio da SARS-Cov2 ed il peso generato dalle persone colpite dalla relativa malattia COVID-19 sul sistema sanitario, con particolare riguardo alla presa a carico in cure intense». Il Consiglio federale, infatti, ha previsto delle «compensazioni per perdita di guadagno limitate alle sole attività imprenditoriali indipendenti che hanno subìto delle perdite causate direttamente dalla decisione del Consiglio federale di chiudere attività quali commerci, bar, ristoranti», aggiunge Corti, che sottolinea come di questi gruppi di persone risultano «esclusi da queste misure tutti i professionisti a statuto indipendente che subiscono delle importanti perdite sulla loro cifra d’affari. È il caso di tassisti, fisioterapisti o di professioni liberali quali artigiani, imprenditori di prodotti locali, fotografi, disegnatori, grafici, designer, architetti, avvocati, ingegneri ecc. Non può inoltre essere accettato il limite di 3.320 franchi previsto per le persone impiegate dalla propria Sagl ma assimilabili ad un datore di lavoro».

«Questo tipo in particolare di società - precisa Corti - ha per sua natura risorse limitate e risulta in ogni caso ingiusto che la compensazione prevista per salariati dell’azienda, pari a 196 franchi al giorno quale indennità massima per perdita di guadagno, sia praticamente il doppio rispetto a quella massima estesa ai titolari che risultano impiegati nella stessa realtà imprenditoriale: titolari chiamati a pagare i contributi ma che così subiscono una manifesta disparità di trattamento».

In conclusione, il deputato chiede al Consiglio di Stato due misure «improrogabili»: l’introduzione di un'indennità mensile massima di CHF 4.410 (80% dell'utile netto) per gli indipendenti che non hanno dovuto cessare la loro attività, ma il cui reddito è fortemente diminuito a causa della pandemia di SARS-CoV-2 / Covid-19 e per effetto delle Ordinanze Covid-19 1 e 2 del Consiglio federale del 13 marzo 2020 e l’aumento della somma forfettaria di CHF 3.320 concessa dal Consiglio federale ai collaboratori che occupano una posizione simile a quella di un datore di lavoro nella loro azienda, fino ad un importo massimo di CHF 5.880, secondo le condizioni dell'assicurazione contro la perdita di guadagno (fino all'80% dell'ultimo salario dichiarato AVS, al massimo CHF 196.00 al giorno).

©CdT.ch - Riproduzione riservata