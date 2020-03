Nei fine settimana 7-9 marzo e 14-16 marzo, dalle 22.00 di sabato alle 05.00 di lunedì, i collegamenti TILO S10 e S50 circolano solo parzialmente tra Taverne-Torricella e Lugano. I collegamenti soppressi verranno sostituiti da collegamenti RE che effettuano una fermata straordinaria a Taverne-Torricella oppure da bus. Il provvedimento - spiegano le FFS in una nota - è dovuto alla rimozione di scambi a Lamone, in seguito alla messa in esercizio tecnica della Galleria di base del Monte Ceneri. Sono da prevedere tempi di percorrenza maggiori fino a 30 minuti.