È stato condannato a 5 anni e 8 mesi l’uomo di 48 anni residente nel Luganese accusato di aver abusato in più occasioni di due bambine di cinque anni per più tempo – in un caso fra il 2004 e il 2006 nel Luganese, nell’altro fra il 2011 e il 2014 nel Mendrisiotto – e di aver posseduto oltre 440.000 file di carattere pedopornografico su numerosi hard disk. L’uomo era sostanzialmente reo confesso (si è definito egli stesso pedofilo in aula), ma contestava alcuni addebiti, in particolare affermando che, in riferimento alla sua prima vittima, gli abusi (principalmente toccamenti, mai rapporti completi) fossero avvenuti sull’arco di una sola giornata. I capi d’accusa erano quelli di ripetuti atti sessuali con fanciulli, ripetuta coazione sessuale e ripetuta pornografia.