«Nel caso in cui, nel corso delle inchieste, dovesse emergere che l’azienda già era stata informata sulla situazione e che questa è stata trattata in maniera incompleta o insufficiente, sarà compito dello stesso pool di avvocati condurre le necessarie indagini per verificare i vari livelli di responsabilità, ovvero per appurare in che misura i responsabili gerarchici siano venuti meno al rispetto dei propri obblighi», si legge nella nota.