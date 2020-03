Battutine, avance e pacche sul sedere, fino ad arrivare ad approcci anche più spinti. Le molestie sessuali non sono un fenomeno raro neppure alle nostre latitudini. Lo testimonia, ad esempio, il numero di denunce registrate ogni anno dalla Polizia cantonale, un numero che nel 2018 è infatti raddoppiato rispetto alle 15 registrate nel 2015. Nel mezzo, le 22 del 2017 e le 27 del 2016. Il che, se si considerano le 25 denunce del 2014, corrisponde a una media di 23,8 all’anno. A rischio è anche ambito lavorativo. L’attuale statistica non permette di delineare una casistica relativa al luogo di lavoro, ma quel che è certo è che negli ultimi anni il numero di donne che ha deciso di reagire è aumentato. Come conferma l’avvocata Nora Jardini Croci Torti del consultorio giuridico Donna&Lavoro, «il numero...