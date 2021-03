Siamo alla resa dei conti sul Molino? La manifestazione di ieri alla stazione FFS di Lugano, sfociata in uno scontro fra manifestanti e polizia, ha riacceso gli animi sul futuro del centro sociale autogestito. Il Municipio ha già deciso cosa vuole fare con l’area dell’ex Macello, e i suoi piani non comprendono il Molino, ma non ha ancora sciolto due grossi nodi: gli autogestiti verranno portati via con la forza? E dove traslocherà il centro sociale? Dopo i fatti della stazione, diversi esponenti della destra luganese hanno chiesto lo sgombero immediato. «Forse - ha commentato il municipale responsabile della sicurezza Michele Bertini - questi episodi consolideranno una maggioranza in Municipio - a favore dello sgombero - che finora non c’era. Io lo auspico da diversi anni». Anche il sindaco...