Moncucco: «Dopo il carnevale il virus si è diffuso»

Dal rapporto emerge quindi la possibilità che la diffusione in Ticino sia avvenuta proprio durante le giornate della settimana di carnevale. Non è neppure da escludere che il corteo di Rabadan, l’ultima domenica di febbraio, abbia avuto un ruolo nella trasmissione del coronavirus la cui capacità di contagio è di oltre uno a due, cioè una persona infetta ne contagia almeno due. Il corteo si è infatti svolto regolarmente in Ticino, nonostante i provvedimenti già in ingenti presi in Lombardia, dove l’allarme era scattato la settimana precedente, con importanti restrizioni nel Lodigiano.

Come riporta Il Caffè, il documento interno della clinica Moncucco, in un breve capitolo intitolato risposta del settore sanitario ticinese, si legge: «Rapidamente Ente ospedaliero e clinica Moncucco si sono mosse in modo indipendente per dare una prima risposta alla problematica che si è mostrata in tutta la sua drammaticità tra il 20 e il 22 febbraio in Italia».