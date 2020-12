Antonio Riva, direttore generale della SSR dal 1988 al 1996, è morto la settimana scorsa in Ticino all’età di 84 anni.

Nato il 27 dicembre 1935 a Lugano, ha studiato diritto a Berna ed è entrato a far parte dell’allora TSI (oggi RSI) nel 1966. Dopo essere stato fra le altre cose responsabile dell’informazione, il 15 aprile 1987 è stato nominato direttore generale della SSR. È entrato in carica il primo gennaio dell’anno successivo, prendendo il posto di Leo Schürmann, viene ricordato in un comunicato odierno.