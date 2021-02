Operazione della polizia cantonale finalizzata alla verifica del rispetto delle normative riguardanti l'utilizzo delle slitte a motore nella zona di Dötra in Valle di Blenio e nell’area della Traversa in Leventina venerdì 26 febbraio. Complessivamente si è proceduto al controllo di una ventina di veicoli e dei rispettivi conducenti o proprietari. Nel corso degli accertamenti sono state elevate le seguenti contravvenzioni: 7 per guida al di fuori dei percorsi autorizzati, una per guida di un veicolo difettoso, 5 per mancata applicazione della targa e una per guida senza casco. Infine, 9 slitte a motore dovranno effettuare il collaudo obbligatorio.