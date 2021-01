La Polizia cantonale comunica che una vasta area tra l’alta Valle di Blenio e l’alta Leventina - e in particolare la zona di Dötra, del Nara e del Lucomagno - è stata teatro per tutta la giornata di sabato di un’operazione finalizzata alla verifica del rispetto delle normative riguardanti l’utilizzo delle slitte a motore. Complessivamente si è proceduto al controllo di una trentina di questi veicoli e dei rispettivi conducenti o proprietari. Nel corso degli accertamenti è in particolare emerso un caso di guida senza copertura assicurativa e senza licenza di circolazione. Il conducente, al termine dell’interrogatorio, è stato denunciato per contravvenzione ai relativi disposti della Legge sulla circolazione stradale. Buona parte dei proprietari è per contro risultata in possesso di un permesso di transito rilasciato dal Comune competente per raggiungere le cascine e i rustici.