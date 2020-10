«L’iniziativa per multinazionali responsabili chiede un’ovvietà: chi causa un danno, deve risponderne». Lo ho ribadito il comitato ticinese a favore del testo suL quale il popolo svizzero è chiamato ad esprimersi il prossimo 29 novembre.

Il copresidente del comitato Dick Marty ha spiegato che «la Svizzera è l’unico paese dell’Europa occidentale che non dispone di alcuna regolamentazione per la responsabilità delle imprese». Una perizia e un un’analisi dell’Istituto svizzero di diritto comparato, ha sottolineato, «giungono a conclusioni simili: approvando l’iniziativa il nostro Paese si troverebbe nella media europea a livello di severità della regolamentazione». Secondo l’ex procuratore pubblico, in caso di sì alle urne «non ci sarà né un’invasione di campo della sovranità di altri Stati, né un’inchiesta sul posto. Non vedremo poliziotti e procuratori all’estero: è un ambito assolutamente civilistico. È prassi corrente già oggi che tribunali svizzeri si occupino di litigi per fatti avvenuti all’estero».

Sostegno trasversale

La portavoce della sezione della Svizzera italiana di Amnesty International Sarah Rusconi ha rimarcato l’ampio sostegno all’iniziativa: «A lanciarla furono 7 organizzazioni, diventate 50 al momento della consegna delle 135 mila firme raccolte. Ora a sostenerla siamo circa 130 tra associazioni e ONG».

Maddelena Ermotti-Lepori, deputata del PPD in Gran Consiglio e membro del «comité bourgeois per multinazionali responsabili», che riunisce 350 esponenti politici di PPD, PLR, PBD, Verdi Liberali, Partito Evangelico e UDC, ha aggiunto che anche nel mondo delle Chiese in Svizzera il sostegno all’iniziativa è diffuso. «L’iniziativa si basa su preoccupazioni centrali del messaggio biblico e della fede cristiana: l’amore per il prossimo, la giustizia, e la cura e la salvaguardia del creato».

Il testo è sostenuto anche da parte dell’imprenditoria. Luca Bolzani, imprenditore di Sintetica SA, intervenuto a nome del comitato economico, composto da 350 imprenditori e imprenditrici: «Approfittando di un vuoto legislativo oggi inammissibile, diverse multinazionali con sede in Svizzera possono perseguire attività scorrette in paesi esteri. In questo modo si danneggiano non solo la salute delle persone e gli ambienti naturali coinvolti, ma anche la reputazione delle imprese e del nostro Paese».

Il controprogetto

La consigliera agli Stati socialista Marina Carobbio, la quale ha osservato che a livello politico «è stato presentato un controprogetto-alibi che non porta alcun miglioramento: esso stabilisce infatti che le multinazionali dovranno unicamente pubblicare un rapporto in cui affermano di avere a cuore i diritti umani e l’ambiente e cosa intendono fare per evitare situazioni problematiche. Nulla di più. Nessuna assunzione di responsabilità; nessuna conseguenza in caso di infrazione».

©CdT.ch - Riproduzione riservata