Contrariamente alle elezioni del 2016, a Muralto saranno due le liste che si daranno battaglia alle elezioni comunali del 18 aprile. In campo, oltre a Ordine e Progresso e indipendenti, ci sarà dunque Muralto Democratica che ha presentato schiera nell’intento di «riattivare un dialogo libero con tutti gli attori del territorio e garantire un dibattito democratico per i cittadini di Muralto».

Una lista civica che va oltre le ideologie partitiche, «focalizzando l’attenzione del suo operato sulle tematiche necessarie alla sana gestione del patrimonio della comunità». Muralto Democratica intende quindi «promuovere un’educazione di qualità per le nuove generazioni, garantire la sicurezza degli abitanti e dei turisti, adeguare la gestione del gettito fiscale per incentivare commerci e attività locali e sviluppare una politica armonica del territorio comunale».

Pronto al dialogo, quello di Muralto Democratica è «un gruppo dinamico e variegato», che ha anche l’obiettivo di ravvivare la vita aggregativa all’interno del comune e portare nell’Esecutivo «le voci dei cittadini da tempo inascoltate».

«Cittadini, fatevi sentire»

In questo particolare e anomalo periodo pandemico Muralto Democratica invita i cittadini di Muralto ad esprimere sostegno, raccoglie volentieri preoccupazioni, consigli e idee a mezzo posta elettronica, tramite la pagina web muraltodemocratica.ch e grazie a facebook, dove vengono pubblicate notizie, curiosità e molto altro.

Le due squadre

Sulla lista per il Municipio figurano: Monica Colangiulo-Poroli, Marion Eimann, Flavio Magri, Bibiano Monotti e Dao Nguyen-Quang (già municipale).

Mentre per il Consiglio comunale sono presenti: Guglielmo Braguglia, Linda Broggini, Cora Bresciani, Giovanna Colangiulo, Monica Colangiulo-Poroli, Julien Daulte, Marion Eimann, Monique Fransioli-Ignazio, Barbara Magri, Flavio Magri, Bibiano Monotti, Dao Nguyen-Quang, Bartolomeo Piacenza, Loredana Piccirilli, Alfonso Scattini, Matija Terzic, Fabirzio Triulzi, Gian Luigi Varini.