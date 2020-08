Il Gruppo Corriere del Ticino, attraverso AIDA Marketing SA, società specializzata in marketing digitale, ha deciso di investire nel mondo degli e-sports, lanciando il primo progetto professionistico della Svizzera italiana. Si cercano ora aspiranti piloti per formare il primo team professionistico in Ticino (maggiori informazioni su www.aidaproesports.ch). Se hai 17 anni compiuti, hai interesse e passione per i simulatori di guida, ti piacerebbe seguire un percorso di coaching con un pilota professionista e pensi di essere il migliore in pista questa è la tua occasione.

Il mondo degli e-sports

Nel 2019 Tyler Blevins ha raggiunto - secondo stime di Forbes - un introito di 17 milioni di dollari. Un maestro del trading finanziario? No. Un genio dell’informatica? Nemmeno. Un imprenditore di successo? Quasi. Uno sportivo di punta? In un certo senso.

A molti il nome di Tyler Blevins dirà poco, si tratta di Ninja (il suo nickname ufficiale), uno dei volti principali del gaming e degli e-sports negli anni recenti dove grazie alle sue performance e al suo richiamo sui principali social media (conta 34 milioni di iscritti al canale Youtube, 15 milioni di follower su Twich, la principale piattaforma di streaming per il gli e-sports, e quasi 15 milioni di follower su Instagram) è considerato da molti il volto principale del settore.

Casi particolari (e mediatici) a parte, il settore degli esports è in continua crescita, nasce per questa ragione in Ticino un primo progetto pionieristico che ha l’ambizione di creare un team professionistico capace di competere a livello internazionale nell’ambito dei simulatori di guida. Grazie al coinvolgimento di Alex Fontana, pilota professionistico ufficiale plurivincitore a livello internazionale in diverse categorie, i piloti selezionati seguiranno un percorso di coaching mirato. Il prossimo 19 settembre presso l’Autors Arena e-Motorsports si terrà la prima giornata di selezione dei due piloti ticinesi che entreranno a far parte del team, seguiranno tre mesi di coaching intensivo a cura di Alex Fontana per poi nei primi mesi del 2021 procedere con le varie competizioni ufficiali.

Gli esports, ed il settore videoludico in generale, sono in forte espansione sia a livello internazionale che nazionale. In Svizzera nel 2019 il 27.6% della popolazione – secondo uno studio della ZHAW - parifica gli e-sports agli sport tradizionali. Si stima inoltre che mediamente 11 ore alla settimana per abitante siano spese in attività di gaming o e-sport. Il 33.9% delle persone che vivono in Svizzera, si definiscono gamer abituali.

Un progetto sul territorio

Il Gruppo Corriere del Ticino ha deciso di avviare un progetto in un settore ancora poco conosciuto in Ticino, anche per rafforzare i contatti e le relazioni con il territorio.

Il progetto nasce con il fondamentale investimento voluto da Ivano Riverso (Titolare di Autors SA – Concessionaria Renault per il Ticino) il quale fin da subito ha deciso di sposare questa innovativa iniziativa. Importante sostegno è avvenuto anche da Sparco Italia, da oltre 40 anni a fianco dei migliori team e piloti del mondo, del quale si ringrazia Claudio Pastoris (CEO) e Daniela Vignale (Head of Motorsports), oltre al prezioso impegno di Sketchin – Luca Mascaro, City Pop by Artisa Group – Manuel Sassella e Anna Paccagnella, EdilGroup – Francesco Mora e Luca Cereghetti, Palo Alto – Emanuele Severoni e Elena Ventola Turienzo, Emme – Michele Alvarez, Banca Stato – Curzio De Gottardi e Salvatore Pecoraro e Tipack Group – Ivo Tasic.

