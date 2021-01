A Bellinzona si è chiusa formalmente con la designazione dei vincitori del concorso per le miglior vetrine, tra i commerci, e l’estrazione dei premiati che hanno votato, l’edizione 2020 di Natale in Città. «È stata un’edizione necessariamente diversa che si è svolta all’insegna della solidarietà e del sostegno all’economia locale», sottolinea il Comune. Luci, musica, concorsi, cinema, parcheggi gratuiti sono state alcune delle proposte per supplire alla rinuncia all’ormai tradizionale villaggio in piazza del Sole, alla pista di pattinaggio e ai suggestivi mercatini natalizi. Il concorso “Vota la migliore vetrina di Natale della Citta” – volto a risvegliare la creatività e lo spirito delle feste – ha visto l’adesione di 32 attività fra commercianti, negozianti ed esercenti dei 13 quartieri della Città. Le fotografie delle vetrine sono state sottoposte al giudizio del pubblico (quasi 1.800 persone hanno espresso la loro preferenza) e di un’apposita giuria che hanno decretato i vincitori. Anche coloro che hanno votato la loro vetrina preferita hanno automaticamente partecipato all’estrazione dei premi.

Abili e fortunati

L’attività economica ad essersi aggiudicata il primo premio – un abbonamento annuale allo Splash and Spa all inclusive (Splash + Spa + Fit-Center) del valore di 1.390 franchi – è stata la S. Morisoli & Figli SA di Monte Carasso con ben 388 voti (pubblico e giuria). Il secondo posto è stato ottenuto da Officina 103 di Bellinzona, che si è aggiudicata l’aspirapolvere Hoover Telios Plus del valore di 442 franchi messo in palio da Nimis Nord SA di Bellinzona, mentre il terzo posto è stato conferito al Salone Stefy di Giubiasco che ha così vinto un abbonamento dell’Associazione calcio Bellinzona, tribuna, per la stagione 2021-2022 del valore di 350 franchi. I primi tre fortunati partecipanti al concorso, che hanno espresso il loro voto online e che sono quindi stati sorteggiati, sono Livio Montella, Romina Berta e Valentina Morisoli. La Città ringrazia tutti i partner e gli sponsor che, con la messa a disposizione dei premi, hanno permesso la realizzazione del concorso.