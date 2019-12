Con un sole che, oltre ad illuminare, scalda pure, la giornata di quest’oggi, 25 dicembre, assomiglia più ad una fotografia primaverile che una cartolina natalizia. Meteo Svizzera ha infatti previsto per il pomeriggio di oggi picchi fino ai 14,5 gradi nella città di Lugano, 14 a Locarno, 13 a Bellinzona, 15 a Mendrisio e picchi addirittura fino ai 16 gradi a Chiasso. Lo fa notare anche il sindaco di Lugano, Marco Borradori, che nei suoi auguri via Instagram posta - forse per auspicio - una fotografia di un San Salvatore coperto da un leggero strato di neve (vedi sotto).

Ma non vale solo per il Ticino, quella appena trascorsa sulla pianura torinese, in Italia, è infatti stata la notte di Natale più calda in 150 anni. È quanto riferisce la Società meteorologica italiana sottolineando che l’osservatorio di Moncalieri, dopo la mezzanotte, ha registrato una massima di 17,8 gradi (17,4 °C con correzione Inrim). Il valore è il più alto «mai registrato nella serie dal 1865 tra il 24 e il 25 dicembre non solo a nessuna ora della notte ma nemmeno di giorno». Si è trattato di un «effetto del vento di foehn che ha surriscaldato aria già tiepida in origine (9 gradi a 1500 sulle Alpi)». «Nel prosieguo della notte - prosegue il testo pubblicato sulla pagina Facebook della società - il foehn è cessato in pianura, e la temperatura è scesa a 5.5 °C verso l’alba».