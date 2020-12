Natale è spesso sinonimo di incontri e intensi rapporti sociali, situazioni che purtroppo facilitano la trasmissione del virus, tanto più se si svolgono al chiuso come spesso accade durante la stagione invernale. Quest’anno serve un occhio di riguardo e bisognerà trascorrere delle festività diverse, all’insegna della prudenza e dell’intimità familiare.

Abbiamo così modificato comportamenti e abitudini, e abbiamo imparato a proteggere noi stessi e le persone che ci circondano. Possiamo guardare con maggiore ottimismo oltre l’inverno, coscienti tuttavia che la situazione rimarrà fragile. Per prepararci a trascorrere i prossimi mesi rimanendo distanti fisicamente, ma vicini negli affetti i consigli delle autorità, lo ricordiamo, sono pochi e chiari:

Scegliamo chi vedere

Limitiamo i contatti ad una ristretta cerchia di persone e riduciamo la frequenza dei nostri incontri. Questo riduce la possibilità di contagio, anche da parte di eventuali persone asintomatiche.

Concentriamoci sull’essenziale

Celebrare le feste di fine anno nell’intimità del proprio nucleo familiare è un modo per proteggere anche chi è più vulnerabile. In questi giorni non può esserci festa se non c’è sicurezza.

Immaginiamo nuovi modi di festeggiare

Immaginiamo nuove forme di incontro, come un brindisi all’aperto o un aperitivo natalizio virtuale, per non esporre i nostri familiari, gli anziani e le persone vulnerabili, ad un possibile contagio.

Affinché il piacere delle feste resti intatto

Pianifichiamo attività e acquisti in anticipo per evitare i luoghi e le situazioni affollate, dove è maggiore la possibilità di un contagio. Non roviniamoci le feste in arrivo.

Loading the player...

©CdT.ch - Riproduzione riservata