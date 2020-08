Natale della patria con temperature bollenti

È stato un Natale della patria decisamente caldo, ma l’allerta canicola ha le ore contate. Il robusto anticiclone che per alcuni giorni ha determinato alte temperature in tutto il Paese si sta indebolendo, permettendo all’aria meno calda di avanzare verso l’Europa centrale.

Ieri, come riferisce MeteoSvizzera, sono state misurate a basse quote di tutta la Svizzera temperature massime comprese fra 32 e 35 gradi, mentre nel pomeriggio si sono sviluppati alcuni temporali, specialmente sulle Alpi e al sud.

In diverse stazioni di misura in Svizzera, nella notte di venerdì le temperature minime non sono scese sotto i 20 gradi, soglia che definisce una «notte tropicale». A Locarno-Monti la temperatura minima è stata di 22.9 gradi, a Lugano 22.3; ma anche nel resto della Svizzera la colonnina di mercurio è rimasta decisamente sopra la soglia sopra citata. Degni di nota i 24.7 gradi misurati a Vevey, i 22.7 di Neuchatel e i 22.4 di Basilea. Quest’ultimo valore eguaglia il precedente record di temperatura minima giornaliera per questa stazione (risalente al 1. luglio dello scorso anno), a condizione che entro mezzanotte la temperatura non scenda sotto questo valore.