«Mi è mancato l’abbraccio della mia famiglia, era quello per me lo spirito del Natale» spiega Tina, giovane studentessa fuori sede. La corsa al tampone per poter tornare a casa, quindi l’esito: positiva. Quarantena a Losanna, già. «Per fortuna c’è stata la tecnologia, per il pranzo di Natale ho videochiamato i miei genitori e per il brindisi di Capodanno i miei amici». È stato un brindisi amaro per moltissimi giovani che hanno trascorso le festività lontano da tutto e da tutti, spesso isolati nella loro cameretta, vivendo un misto tra paura e rabbia, soprattutto chi da sempre ha prestato attenzione, seguito le regole e aderito alla campagna vaccinale.

Nella maggior parte dei casi non ci sono stati sintomi particolari, talvolta un po’ di raffreddore, talvolta un po’ di febbre. Ed è anche per...