In Ticino manca la neve. Non è una novità per il periodo di Natale, eppure il problema si fa sentire soprattutto in montagna. Le temperature miti registrate negli scorsi giorni hanno «annullato» le nevicate di fine novembre/inizio dicembre, lasciando le stazioni sciistiche a bocca asciutta. Impianti fermi ad Airolo, così come a Bosco Gurin. Di più: le temperature elevate in quota dovute all’inversione termica non hanno nemmeno permesso l’innevamento artificiale.

Ma per chi ancora, speranzoso, auspicava che le cose potessero cambiare in questi giorni, purtroppo da MeteoSvizzera non giungono buone novelle. Da Locarno Monti spiegano infatti che nei prossimi giorni è sì attesa qualche precipitazione, ma sicuramente non quel tipo di nevicata che servirebbe per far partire la stagione nelle stazioni sciistiche. «Qualcosina si muove, ma non arriverà la neve che tutti attendiamo», precisa Stefano Zanini di MeteoSvizzera. «Arriverà un flusso d’aria da ovest e con esso un po’ più di umidità rispetto ai giorni appena passati. La pressione alta sta infatti volgendo al termine. E pure il giorno di Natale qua e là potremo vedere un po’ di pioggia. Ma gli accumuli saranno molto modesti». Tutto ciò, spiega ancora Zanini, «in un contesto di aria molto mite. Quel poco di neve che arriverà, lo farà al di sopra dei 1.300 metri di altitudine».

L’unica perturbazione un poco più sostanziosa è prevista lunedì. «La giornata sarà uggiosa un po’ tutto il giorno, con neve sopra i 1.100 metri», aggiunge Zanini, «ma anche in questo caso non arriveranno gli accumuli che in tanti desiderano per poter sciare». E poi, prosegue il meteorologo, passata questa perturbazione, da martedì «le correnti ruoteranno a nord-ovest. Che in soldoni per la nostra regione significa niente precipitazioni». Pure guardando un po’ più in là, conferma l’esperto, «le prime proiezioni indicano che gli ultimi giorni dell’anno saranno piuttosto miti. In particolare in montagna potremmo avere circa 4 gradi centigradi a 2 mila metri di altitudine». Insomma, come detto in questo periodo «l’aria mite avrà la meglio sulla neve».

