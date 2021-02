In Parlamento tornerà presto la questione delle naturalizzazioni e delle condizioni necessarie per farne richiesta. A febbraio dello scorso anno, con 38 voti favorevoli, 32 contrari e 3 astenuti, il Legislativo aveva approvato l’iniziativa parlamentare generica (presentata da Nicholas Marioli e poi ripresa da Omar Balli e Sem Genini per la Lega dei ticinesi) a favore dell’inserimento nella Legge sulla cittadinanza ticinese del criterio di rimborso delle prestazioni assistenziali percepite negli ultimi 10 anni per poter chiedere la cittadinanza. Attualmente, a livello nazionale gli anni richiesti sono tre, ma nella nuova legge federale le Camere hanno previsto la possibilità per i Cantoni di inasprire questo criterio. Una possibilità che il Parlamento ticinese aveva appunto deciso di fare sua tramite l’iniziativa. E ora, dopo quasi un anno esatto dalla votazione in Gran Consiglio, sono pronti anche i relativi rapporti commissionali di maggioranza (relatore il liberale radicale Giorgio Galusero) e di minoranza (del socialista Carlo Lepori) per approvare, oppure no, le necessarie modifiche legislative. Nella prossima sessione del Legislativo cantonale, dunque, verrà a riproporsi il dibattito andato in scena un anno fa.

Un atto di responsabilità

In questo senso, Galusero ci conferma che le motivazioni alla base del rapporto di maggioranza da lui presentato, sono essenzialmente le stesse: «Per la maggioranza del gruppo PLR, la naturalizzazione rimane un atto di grande importanza. Una persona che vuole ottenere la cittadinanza dovrebbe essere in regola. E se ha ottenuto delle prestazioni sociali negli ultimi dieci anni dovrebbe fare il possibile per restituirle». Ma il passaggio da tre a dieci anni non potrebbe essere considerato eccessivo? «Si potrebbe anche discutere se era meglio mettere l’asticella a sei, sette o dieci anni - risponde Galusero - ma la sostanza rimane quella. La naturalizzazione è un atto di responsabilità. E poi non siamo l’unico cantone ad aver voluto questa modifica. È già in vigore, ad esempio, anche nei Grigioni».

Un atteggiamento che non condivido

Di parere opposto Carlo Lepori, relatore del rapporto di minoranza: «La proposta di inasprire il criterio portandolo a 10 anni è più che altro declamatoria. Mi sembra che dietro questa richiesta ci sia più che altro la volontà simbolica di puntare il dito contro gli stranieri, perché di fatto non cambierà moltissimo: chi richiede la cittadinanza ha già un permesso C, e queste persone è già oggi molto difficile che siano soggette agli aiuti sociali». Già durante il dibattito parlamentare di un anno fa, rimarca Lepori, «si parlava di furbetti, trattando tutti gli stranieri come approfittatori. Un atteggiamento che non condivido. A fronte del risultato ‘tirato’ di un anno fa in Parlamento, avevamo proposto in commissione un compromesso ponendo l’asticella a cinque anni invece di dieci. La proposta non è stata accettata e dunque noi proponiamo il rigetto delle modifiche».

