Aiuto ai disoccupati over 50, la spunta il controprogetto

gran consiglio

Per sostenere le aziende che assumono chi è rimasto senza impiego, il Parlamento ha dato luce verde al rapporto di maggioranza di Cristina Maderni (PLR) - Niente da fare per l’iniziativa di Fonio e Dadò (PPD), che tuttavia sono pronti a lanciare un’iniziativa popolare per portare la popolazione alle urne