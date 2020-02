Dopo che il Ticino ha deciso l’annullamento di carnevali e ha imposto che le partite di hockey si svolgano a porte chiuse a causa del coronavirus, altre misure sono state prese in Svizzera. «Le reclute di stanza in Ticino non potranno recarsi in libera uscita», ha dichiarato al «Blick» Daniel Reist, portavoce dell’esercito. La misura è in vigore da ieri per i militari di stanza ad Airolo, Monte Ceneri e Isone.