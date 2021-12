«Sono risultato negativo al test rapido, poi ho fatto il PCR e ha dato esito positivo». Una situazione che sembra sempre più frequente, visto il numero di tamponi eseguiti durante le festività: la corsa al test è letteralmente esplosa, con le farmacie prese d’assalto e i laboratori di analisi che ormai lavorano senza sosta. Ora che per molti l’effetto protettivo del vaccino è calato, in attesa del booster, i tamponi sono diventati uno strumento di sicurezza in più, specialmente quando si incontrano le persone più fragili. Ovviamente questi strumenti per rilevare il coronavirus non sono infallibili e, anzi, tornando alla citazione iniziale può sorgere qualche dubbio. Quanto sono efficaci dunque i test rapidi? Quando andrebbero fatti? La variante Omicron è più difficile da rilevare? Ne abbiamo...