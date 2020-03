I negozi di generi alimentari rimarranno aperti anche durante il ponte di San Giuseppe. Lo comunica la Federcommercio tramite una nota: «I dipendenti sono informati e tutelati in rispetto alle norme prescritte dalle autorità e i clienti hanno a disposizione disinfettanti e guanti. Approvvigionamenti costanti sono garantiti ed è quindi superfluo avventarsi sui beni di prima necessità. La merce continua ad arrivare tranquillamente e le scorte non sono in pericolo. La responsabilità civile e sensibilità che ci accomunano, unite alla completa fiducia nelle restrizioni messe in atto dalle Autorità ci permetteranno di contenere l’urgenza sanitaria in corso».