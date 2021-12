Nel settore dell’edilizia qualcosa è cambiato. Soprattutto nei piccoli cantieri. «Il numero delle violazioni segnalate a novembre alla Commissione paritetica dell’edilizia (Cpc) è triplicato». A suonare il campanello d’allarme è il direttore della Sezione ticinese della SSIC, Nicola Bagnovini. «Negli ultimi tempi, abbiamo assistito a un chiaro deterioramento delle condizioni e delle modalità di lavoro in diversi piccoli cantieri sul territorio ticinese».

In termini assoluti parliamo, per il solo mese di novembre, di 33 segnalazioni. «Si va dai lavoratori pagati in nero; agli operai assunti con contratti a tempo parziale (al 50% che però lavoravano ben oltre il 100%); ai lavoratori attivi nonostante risultassero infortunati al 100%». Un ventaglio di situazioni piuttosto eterogeneo che contempla...